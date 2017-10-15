Штаб: на Донбасі минулої доби бойовики 23 рази порушили перемир’я, втрат серед військових немає

У штабі АТО заявляють, що у зоні бойових дій на Донбасі підтримувані Росією бойовики минулої доби 23 рази порушили режим припинення вогню, важке озброєння не застосовували.

Як повідомляє прес-центр штабу, унаслідок цих обстрілів втрат серед українських військових немає.

За даними штабу, сепаратисти двічі з кулеметів обстрілювали укріплення Збройних сил України біля Кримського, а поблизу Лобачевого застосовували стрілецьку зброю.

На приморському напрямку, як заявляють у прес-центрі, бойовики відкривали вогонь з озброєння БМП і протитанкового гранатомета по околицях Водяного, з автоматичного гранатомета – біля Талаківки.

За повідомленням, на донецькому напрямку проросійські бойовики з великокаліберних кулеметів обстрілювали позиції ЗСУ біля Авдіївки, Новоселівки Другої і Зайцевого.

В угрупованні «ДНР» наразі про оперативну ситуацію на території, яка перебуває під контролем проросійських бойовиків, не повідомляють. В угрупованні «ЛНР» звинувачують українських військових в 12 порушеннях режиму тиші минулої доби.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.