В Австрії проходять дострокові парламентські вибори

В Австрії сьогодні, 15 жовтня, відбуваються парламентські вибори, у ході яких консервативні і крайні праві сили змагаються з лівоцентристським керівництвом країни.

За даними соціологічних опитувань, лідирує консервативна Австрійська народна партія, яку очолює 31-річний міністр закордонних справ Себастьян Курц, права Австрійська партія свободи і соціал-демократи борються за друге місце.

Курц, який став лідером Народної партії у травні, спровокував проведення дострокових виборів, коли він відмовився продовжувати коаліцію з соціал-демократами під керівництвом чинного канцлера Крістіана Керна.

Він пообіцяв скоротити імміграцію в Австрію, яка є членом Євросоюзу і має населення чисельністю 8,75 мільйона людей, обмежити виплати біженцям і заборонити іншим іноземцям отримувати пільги, доки вони не проживатимуть у Австрії протягом п’яти років.

Популістська і євроскептична Австрійська партія свободи звинуватила Курца в крадіжці своєї політики, назвавши його шахраєм.

Соціал-демократи провели кампанію щодо зниження соціальної нерівності.

Якщо його партія переможе, Курц зможе стати наймолодшим лідером уряду країни ЄС і створити альянс з партією «Свобода».