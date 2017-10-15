У Киргизстані проходять вибори президента. По всій країні відкриті близько двох з половиною тисяч виборчих дільниць.

Очікується, що в голосуванні візьмуть участь понад три мільйони людей. За кордоном відкрито 37 ділянок, там можуть проголосувати близько 20 тисяч людей.

До полудня явка виборців склала близько 24 відсотків.

Це перші вибори в Киргизстані, за результатами яких очікується мирна передача влади. На пост президента претендують 11 кандидатів. Серед них три колишніх прем’єр-міністра: Омурбек Бабанов, Сооронбай Жеенбеков і Темір Сарієв. Нинішній глава Киргизстану Алмазбек Атамбаєв вже проголосував.

Конституція Киргизстану забороняє Алмазбеку Атамбаєву обиратися на другий термін. Він відверто підтримує колишнього прем’єр-міністра Киргизстану Сооронбая Жеенбекова, який пішов з посади у серпні цього року, щоб балотуватися у президенти.

Експерти очікують, що головна боротьба розгорнеться між Бабановим і Жеенбековим. Раніше ці два кандидати вже жорстко посперечалися під час дебатів.

Опозиція вже заявила про порушення під час голосування, однак в МВС Киргизстану це поки не підтверджують. За даними міністерства, поки зафіксовані лише дрібні порушення. Місцеві спостерігачі також говорять, що серйозних порушень вони поки не бачили.