Іран заперечує припинення перетину кордону з північним Іраком

Іран заперечує повідомлення про те, що у відповідь на референдум за незалежність в автономному курдському регіоні він закрив прикордонні переходи з північним Іраком.

«Як ми вже повідомляли раніше, ми заблокували наш повітряний простір до курдського регіону на прохання центрального уряду Іраку, і, наскільки я знаю, нічого нового не відбулося», – повідомив офіційному інформаційному агентству ISNA представник міністерства закордонних справ Бахрам Кассемі.

Раніше інформаційне агентство Ірану Tasnim повідомило, що іранська влада закрила прикордонний перехід з курдським регіоном Іраку «Башмаг»

Тим часом чиновник митниці з курдської сторони кордону заявив, що Іран закрив три пункти перетину кордону з цим регіоном.

25 вересня всупереч забороні центрального уряду в Багдаді відбувся референдум про незалежність Іракського Курдистану, на якому «за» висловилися майже 93 відсотки його учасників. Не тільки центральна влада Іраку, але й Іран, і Туреччина, які мають значні курдські меншини і побоюються наростання сепаратистських настроїв серед місцевих курдів, різко розкритикували референдум щодо незалежності Іракського Курдистану, автономного регіону на півночі Іраку.

Тегеран зупинив авіарейси до і з курдського регіону та здійснив військові навчання поблизу курдського кордону.