Сомалі: число жертв вибуху в Могадішо зросло до 85

Кількість загиблих внаслідок вибуху в столиці Сомалі зросла до щонайменше 85.

Поліція повідомляє про щонайменше 100 поранених.

14 жовтня вибухнула вантажівка з вибухівкою поблизу готелю в районі Могадішо, де розташовані урядові будівлі, готелі й ресторани.

Влада заявила, що щонайменшу дві людини також загинули під час другого вибуху в районі Мадіна.

Наразі жодне з угруповань не взяло на себе відповідальності за вибухи, але уряд Сомалі звинувачує в нападах ісламістське угруповання «Аль-Шабааб», пов’язане з «Аль-Каїдою.

Президент Сомалі Мохамед Абдуллахі Мохам оголосив три дні трауру і закликав сомалійських людей пожертвувати кров для поранених.