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15 Жовтень 2017, Київ 16:43
Новини | Міжнародні

Сомалі: число жертв вибуху в Могадішо зросло до 85

Наслідки вибуху в Могадішо, липень 2017 року

Кількість загиблих внаслідок вибуху в столиці Сомалі зросла до щонайменше 85.

Поліція повідомляє про щонайменше 100 поранених.

14 жовтня вибухнула вантажівка з вибухівкою поблизу готелю в районі Могадішо, де розташовані урядові будівлі, готелі й ресторани.

Влада заявила, що щонайменшу дві людини також загинули під час другого вибуху в районі Мадіна.

Наразі жодне з угруповань не взяло на себе відповідальності за вибухи, але уряд Сомалі звинувачує в нападах ісламістське угруповання «Аль-Шабааб», пов’язане з «Аль-Каїдою.

Президент Сомалі Мохамед Абдуллахі Мохам оголосив три дні трауру і закликав сомалійських людей пожертвувати кров для поранених.

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