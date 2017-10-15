Видавець Hustler пропонує 10 мільйонів доларів за компромат на Трампа

Видавець журналу Hustler Ларрі Флінт запропонував 10 мільйонів доларів за будь-яку інформацію, що призведе до імпічменту президента США Дональда Трампа. Відповідне оголошення розміром у газетну шпальту Флінт опублікував на правах реклами у номері The Washington Post за 15 жовтня.

Ларрі Флінт вважає, що Трамп має покинути посаду президента, зокрема, через скомпрометовану внутрішню і зовнішню політику США, призначення на високі посади недостатньо кваліфікованих людей та вихід країни з Паризького кліматичної угоди. Крім того, Флінт попросив висилати інформацію про можливі махінації з податками та інвестиціями компаній Трампа, а також «таємні угоди з російськими».

Дональд Трамп, який неодноразово заявляв про «упереджене» ставлення до нього ЗМІ, наразі не коментував цих повідомлень.

The Washington Post нагадує, що у 2007 році Флінт запропонував мільйон доларів через оголошення у виданні The Post за інформацію про сексуальні зв’язки членів Конгресу США чи інших державних чиновників.

У 2012 році Флінт обіцяв мільйон доларів за податкові декларації кандидата на посаду президента від Республіканської партії Мітта Ромні. Тоді видавець Hustler опублікував рекламні оголошення у газетах The Washington Post і USA Today.