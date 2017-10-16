Верховна Рада береться за медичну реформу – ранковий ефір Радіо Свобода

Незалежна чи ні? Каталонія має визначитися зі своїм статусом.

Чи буде ухвалено цього тижня медичну реформу та чи всіх вона задовольнить?

Як почуваються іноземні інвестори в Україні?

На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Олександр Лащенко і гості студії: український дипломат адзвичайний і повноважний посол Маркіян Лубківський, журналіст-міжнародник Олексій Коваль; народний депутат, заступник голови комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Ірина Сисоєнко і член профільного комітету, народний депутат Ігор Шурма; економічний експерт Павло Шеремета, економіст Ігор Гарбарук, заступник голови Офісу ефективного регулювання Денис Малюська.