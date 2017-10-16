Світові лідери засуджують теракт у Сомалі, жертвами якого стали понад 270 людей

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш та інші світові лідери засудили теракт у столиці Сомалі Могадішо, внаслідок якого загинули щонайменше 276 людей, а ще близько 300 були поранені. Ґутерріш закликав до «єдності перед лицем тероризму».

Уряд Сомалі звинувачує в нападі, що стався 14 жовтня, екстремістів «Аль-Каїди» та «Аш-Шабааба», хоча жодне з цих угруповань не взяло на себе відповідальність.

Лідери Сполучених Штатів, Великої Британії та Франції також засудили атаку – найстрашніший теракт, який будь-коли відбувався в Сомалі.

Держдепартамент США заявив, що Сполучені Штати «у далі будуть поряд із урядом Сомалі, його народом та міжнародними союзниками в боротьбі з тероризмом та підтримуватимуть їхні зусилля для досягнення миру, безпеки і процвітання».

Голова Комісії Африканського Союзу Муса Факі Махамат звернувся до уряду Сомалі з проханням «продемонструвати відновлену єдність у цей критичний час і подолати розбіжності для відновлення єдності на всіх рівнях федеральних установ».

14 жовтня у Могадішо сталися два вибухи. Спершу вибухнула вантажівка поблизу готелю у районі Могадішо, де розташовані урядові будівлі, готелі й ресторани, ще один вибух стався в районі Мадіна.

Президент Сомалі Мохамед Абдуллахі Мохам оголосив триденну жалобу і закликав сомалійців здавати кров для поранених.