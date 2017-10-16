Киргизстан: опозиційний кандидат заявив про порушення на виборах президента

Кандидат на посаду президента Киргизстану Омурбек Бабанов 16 жовтня заявив про порушення на виборах президента, але додав, що не оскаржуватиме офіційний результат.

«Державні телеканали були використані для того, щоб поливати нас брудом. Був чорний піар проти нас. На активістів нашої кампанії тиснули, вони не знали, до кого звернутися (по захист – ред.), оскільки правоохоронні органи також підтримували одну сторону», – сказав Бабанов на прес-конференції в Бішкеку, але додав, що «вибори відбулися, і народ зробив свій вибір».

Відповідаючи на запитання про повідомлення, що його прихильники можуть планувати масові протести, Бабанов сказав, що він не має нічого спільного з такими планами.

У Киргизстані на президентських виборах лідирує колишній прем’єр-міністр країни і наступник чинного глави держави Сооронбай Жеенбеков. За попередніми даними, у нього 54% голосів. На другому місці – опозиціонер Омурбек Бабанов з 33%.

Це перші вибори в Киргизстані, за результатами яких очікується мирна передача влади. Конституція Киргизстану забороняє нинішньому президенту Алмазбеку Атамбаєву обиратися на другий термін. Він відверто підтримував колишнього прем’єра Сооронбая Жеенбекова, який пішов з посади у серпні цього року, щоб балотуватися у президенти.