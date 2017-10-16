Лінкявічус: перегляд Угоди про асоціацію з Україною – справа нереальна

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус, коментуючи заяви офіційного Будапешта, заявляє, що перегляд Угоди про асоціацію з Україною – справа нереальна.

«Гадаю, це нереально і цього не станеться, оскільки у нас щодо України і Угоди про асоціацію є консенсус», – сказав міністр.

Він переконаний, що подібні питання повинні розглядатися у ході двостороннього діалогу, а Україна відкрита до такого діалогу.

«На мою думку, питання третіх країн не мають «вклинюватися» у загальноєвропейську позицію. Це повинно розглядатися у двосторонньому діалозі, й наскільки мені відомо, Україна йде на такий діалог, а також – на консультації із Венеційською комісією, що є дуже важливо. І якщо будуть якісь проблеми чи зауваження, – українці готові співпрацювати. Тому ці питання повинні йти своєю чергою. Їх не можна вносити до загального порядку денного Європейського союзу», – стверджує Лінкявічус.

Відносини між Угорщиною і Україною останнім часом різко загострилися через критику Будапештом нового українського закону про освіту, зокрема, його статті про мову освіти – державну українську, – яку Київ відкидає. Угорщина, зокрема, обіцяє через цей закон блокувати в Європейському союзі всі євроінтеграційні ініціативи щодо України, Будапешт також погрожує Києву санкціями ЄС через цей закон і переглядом Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом; у Брюсселі в установах ЄС дали знати Радіо Свобода, що скептично ставляться до цих останніх погроз.

Крім того, критично висловлювалися щодо закону і в низці інших країн, зокрема в Румунії.

Критичну резолюцію з приводу мовних моментів закону України про освіту ухвалила і Парламентська асамблея Ради Європи.

Україна наголошує, що мовна стаття закону про освіту відповідає європейським практикам, а сам закон є законом рівних можливостей для всіх учнів, яких досі були позбавлені представники меншин через погане знання державної мови. Крім того, цю статтю надіслали на експертний розгляд до Венеційської комісії Ради Європи.