Російський художник Павленський підпалив будівлю Банку Франції в Парижі

Російський художник-акціоніст Петро Павленський в ніч на понеділок, 16 жовтня, підпалив будівлю Банку Франції в Парижі. Фотографії акції опубліковані в соцмережі twitter.

Як пише одна з активісток в twitter, Павленський провів акцію, щоб «розпалити вогонь революції по всьому світу».

Повідомляється про те, що Павленський був затриманий. Будь-яких інших подробиць поки що немає.

Це не перша акція Павленського. У 2012 році він вийшов на публіку із зашитим ротом на знак солідарності з учасницями панк-гурту Pussy Riot. У 2013 році прибив свою мошонку до бруківки на Червоній площі у Москві. У жовтні 2014 року Павленський відрізав собі мочку вуха, сидячи на даху інституту імені Сербського у Москві на знак протесту проти каральної психіатрії. У лютому 2014 року провів акцію «Свобода» на підтримку українського Майдану.

У листопаді 2015 року художник-акціоніст Петро Павленський підпалив двері будівлі ФСБ у Москві. Він назвав цю акцію «рукавичкою, яку кидає суспільство в обличчя терористичній загрозі», яка, на його думку, походить від ФСБ. Суд оштрафував Павленський на півмільйона російських рублів, визнавши його винним у пошкодженні «об’єкта культурної спадщини».

У січні 2017 року стало відомо, що Павленський емігрував з Росії до Франції. У травні агентство France Press повідомило, що художник отримав у Франції політичний притулок.