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16 Жовтень 2017, Київ 16:46
Новини | Міжнародні

У Португалії щонайменше 27 людей загинули через лісові пожежі

Лісова пожежа в португальському районі Марінья-Гранде, 16 жовтня 2017 року

Щонайменше 27 людей загинули внаслідок лісових пожеж в центрі й півночі Португалії.

Речниця Агенції цивільного захисту Португалії Патрісія Гаспар заявила, що кількість зниклих безвісти непідтверджена.

Гаспар також повідомила, що пожежники все ще борються з 145 пожежами, 32 пожежі вважаються небезпечними.

15 жовтня рятувальні служби зафіксували понад 500 пожеж, викликаних тривалою посухою і температурою понад 30 градусів за Цельсієм.

Північно-західна іспанська провінція Галісія також постраждала від пожеж, повідомляється про щонайменше трьох загиблих.

У цьому році Португалія постраждала від лісових пожеж, зокрема в червні внаслідок пожеж загинули 64 людини.

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