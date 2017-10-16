АМПУ: пошкодження причалу в порту «Южний» є незначними, ремонт – приблизно 50 тисяч доларів

Ушкодження, отримані при постановці судна до причалу №8 порту «Южний», є незначними.

Як повідомляє Адміністрація морських портів України, за попередніми даними, вартість ремонтних робіт складе близько 50 тисяч доларів США і триватиме приблизно 2,5 місяці.

В адміністрації зазначають, що причал не виведений з експлуатації, розвантажувальні роботи продовжуються за графіком.

«Після закінчення вивантаження імпортного коксівного вугілля протягом кількох діб планується проведення ремонтних робіт для усунення ушкоджень», – сказав головний інженер адміністрації морського порту «Южний» Віталій Ліпський.

11 жовтня в морському порту «Южний» під час постановки судно Conquistador під прапором Мальти зачепило причал №8, у результаті були ушкоджені облицювальні плити причалу, незначно зміщена швартова тумба та вигнуті анкерні тяги.

На держпідприємстві порт «Южний» заявили, що пошкодження причалу №8 не вплинуло на роботу порту. Станом на ранок 16 жовтня біля причалів опрацьовується три судна, в тому числі і на причалі №8. Причин для зупинки робіт на підприємстві немає.