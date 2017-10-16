У Криму суд не задовольнив апеляційну скаргу Балуха щодо бездіяльності силовиків

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму не задовольнив апеляційну скаргу адвокатів українського активіста Володимира Балуха щодо бездіяльності слідчих органів Роздольненського району. Про це повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії.

В ході розгляду скарги Балух звернувся із заявою про те, що під час обшуку в його будинку співробітники російського ФСБ викрали його особисті речі. Ні повідомлення про реєстрацію цієї заяви, рішення за цією заявою правоохоронні органи не надсилали.

«Суд відмовив в апеляції на тій підставі, що, за словами правоохоронців, всі документи направлялися поштою. Ніяких підтверджуючих документів про це в справі не надано», – повідомляє кореспондент.

Підконтрольний Кремлю Роздольненський суд анексованого Криму 4 серпня виніс вирок українському активісту Володимиру Балуху – 3 роки і 7 місяців колонії загального режиму, а також призначив штраф в розмірі 10 тисяч рублів. Його звинувачують у зберіганні боєприпасів і вибухових речовин. Активіст своєї провини не визнав, його захист подав апеляційну скаргу.

2 жовтня Верховний суд анексованого Криму справу українського активіста Володимира Балуха відправив на додаткове розслідування.

Українські правозахисники подали до Європейського суду з прав людини дві скарги з приводу переслідування українського активіста Володимира Балуха.

Федеральна служба безпеки Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що на горищі будинку Балуха були виявлені 90 патронів і кілька тротилових шашок. Підконтрольна Кремлю влада Криму зажадала від Володимира Балуха зняти встановлену на стіні його будинку табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Захист Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію.