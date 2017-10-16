Саакашвілі уточнив свою заяву про погрози вбивством

Лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі уточнив свою попередню заяву про те, що його можуть вбити, і заявив, що спокійно реагує на всі погрози.

«Це сказав не я, це сказали вони. Я вчора просто їх процитував. Коли я повертався в Україну, є такий суб’єкт Ківа, Ляшко та інші. Вони казали, якщо ми заїдемо в Україну, нас потрібно розстріляти. Це дослівно, що сказав Ківа, коли вийшов з кабінету президента. Президент цього не спростував. Тобто вони нам погрожували прямими розстрілами – це раз. Друге – була різна інформація… Я на це спокійно реагую», – розповів Міхеїл Саакашвілі в ефірі Радіо Свобода.

15 жовтня, виступаючи на мітингу у Харкові, Міхеїл Саакашвілі заявив, що його можуть депортувати і навіть вбити.

Колишній радник міністра внутрішніх справ, а сьогодні лідер Соціалістичної партії Ілля Ківа у серпні погрожував особисто розстріляти народних депутатів, які 10 вересня зустрічатимуть Саакашвілі на державному кордоні України.

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко у серпні на своїй сторінці у Facebook закликав прикордонників стріляти на ураження в порушників кордону, коментуючи спробу Саакашвілі повернутися в Україну.

10 вересня біля пункту пропуску «Шегині» виник стихійний мітинг на підтримку повернення в Україну Міхеїла Саакашвілі, стався прорив кордону, який охороняли силовики, на пункті пропуску.

Міхеїл Саакашвілі тоді потрапив на територію України, не пройшовши прикордонного контролю. Суд визнав винним Міхеїла Саакашвілі у незаконному перетині державного кордону і зобов’язав виплатити штраф – 3400 гривень.