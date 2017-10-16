Поліція: На Донеччині біля Майорського жінка постраждала через підрив на розтяжці

На Донеччині поблизу Майорського жінка постраждала внаслідок підриву на розтяжці, повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

«За попередньою інформацією, жінка наткнулася на розтяжку в лісосмузі між селищами Майорське й Зайцеве, коли зійшла з дороги. 34-річну постраждалу госпіталізовано в лікарню Бахмута», – йдеться у повідомленні.

За даними поліції, у результаті підриву у жінки травмовані тулуб й кінцівки.

Правоохоронці закликають бути обережними у районах поблизу лінії розмежування, не сходити з автошляху і не виходити до лісосмуг.

16 серпня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила про загибель цього року на Донбасі 27 і поранення 62 людей внаслідок спрацювання мін і невибухлих боєприпасів.

Повідомлення про травмування чи загибель людей внаслідок підриву на вибухових пристроях у зоні конфлікту на сході України з’являються регулярно. Розмінування території Донбасу є, серед іншого, предметом переговорів у тристоронній контактній групі в Мінську.