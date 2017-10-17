На Донбасі загинули двоє українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 16 жовтня загинули двоє українських військових, ще двоє були поранені, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, бойовики сконцентрували вогневу активність на Донецькому напрямку, один боєць загинув унаслідок обстрілу в районі Кам’янки, інший – підірвався на невідомому вибуховому пристрої неподалік Невельського.

«Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 36 разів порушили перемир’я. У відповідь сили АТО 28 разів вогнем із піхотного озброєння жорстко придушували активність противника», – йдеться в повідомленні.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 16 жовтня. Один із сайтів бойовиків повідомляє про напружену ситуацію на лінії фронту і звинувачує українських військових в обстрілах околиць Донецька, Горлівки, а також півдня контрольованої сепаратистами території.

Черговий режим припинення вогню мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.