Іракські урядові сили увійшли до міста Кіркук, яке дотепер контролювало курдське ополчення пешмерґа. Жителі повідомили агенції Reuters, що іракські сили зняли курдський національний прапор, який із квітня майорів над будівлею регіональної влади поруч із іракським державним прапором.

За повідомленнями, тисячі жителів залишили місто Кіркук.

Прем'єр-міністр Хайдер аль-Абаді заявив, що ця операція була необхідна, щоб «захистити єдність країни» через три тижні після того, як курдські чиновники провели референдум з питань незалежності в їх автономному регіоні та в прилеглих районах, включно з містом Кіркук.

Представники курдів заявили, що референдум підтримав незалежність регіону, Багдад назвав голосування незаконним. Переговори сторін 15 жовтня не змогли покласти край протистоянню, оскільки курдські лідери відмовилися від вимог уряду відкинути результати референдуму.

Курдські сили взяли під контроль велику частину провінції Кіркук у 2014 році, коли бойовики екстремістського угруповання «Ісламська держава» захопили значну частину північного Іраку.