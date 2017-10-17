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17 Жовтень 2017, Київ 12:14
Новини | Суспільство

«Шахтар» зіграє з «Феєноордом» у Лізі чемпіонів

Донецький футбольний клуб «Шахтар» 17 жовтня проведе в Нідерландах поєдинок третього туру групового турніру Ліги чемпіонів. У Роттердамі команда Паулу Фонсеки зіграє з місцевим «Феєноордом», початок гри – о 21:45 за Києвом.

Групу F нині з шістьма очками очолює «Манчестер Сіті», по три бали мають «Шахтар» та італійський «Наполі», обидва матчі на старті змагання програв «Феєноорд».

За даними футбольної статистики, «Феєноорд» програв останні дев’ять матчів у Лізі чемпіонів. «Шахтар» у поєдинку з «Манчестер Сіті» (0:2) перервав серію з 27 виїзних матчів без поразок в усіх турнірах.

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