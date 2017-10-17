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17 Жовтень 2017, Київ 13:47
Новини | Міжнародні

Щонайменше 16 людей загинули через напад в Афганістані

Дим від вибуху у Гардезі, провінція Пактія, Афганістан, 17 жовтня 2017 року

Влада Афганістану повідомляє про загибель щонайменше 16 людей і поранення десятків інших через напад смертників і озброєних бойовиків на поліцейський тренувальний центр на південному сході Афганістану.

«Талібан» взяв на себе відповідальність за напад, що стався 17 жовтня у Гардезі, столиці провінції Пактія, яка межує з Пакистаном.

Міністерство внутрішніх справ Афганістану повідомило, що спочатку смертник підірвався в автомобілі, наповненому вибухівкою, біля тренувального центру, а потім на заклад напали озброєні бойовики.

За даними медиків, серед поранених і загиблих – «жінки, студенти і поліція».

Представники сил безпеки повідомили Радіо Свобода, що серед загиблих є і керівник поліції провінції Торял Абдіяні.

За даними МВС Афганістану, щонайменше двох нападників вбили поліцейські.

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