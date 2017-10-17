Щонайменше 16 людей загинули через напад в Афганістані

Влада Афганістану повідомляє про загибель щонайменше 16 людей і поранення десятків інших через напад смертників і озброєних бойовиків на поліцейський тренувальний центр на південному сході Афганістану.

«Талібан» взяв на себе відповідальність за напад, що стався 17 жовтня у Гардезі, столиці провінції Пактія, яка межує з Пакистаном.

Міністерство внутрішніх справ Афганістану повідомило, що спочатку смертник підірвався в автомобілі, наповненому вибухівкою, біля тренувального центру, а потім на заклад напали озброєні бойовики.

За даними медиків, серед поранених і загиблих – «жінки, студенти і поліція».

Представники сил безпеки повідомили Радіо Свобода, що серед загиблих є і керівник поліції провінції Торял Абдіяні.

За даними МВС Афганістану, щонайменше двох нападників вбили поліцейські.