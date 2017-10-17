НАЗК вирішило перевірити декларацію заступника голови фракції «Опозиційний блок» Воропаєва

Національне агентство з питань запобігання корупції вирішило перевірити декларації за 2015-2016 роки 22 людей, серед яких силовики, судді, чиновники і народний депутат, заступник голови фракції «Опозиційний блок» Юрій Воропаєв.

Як повідомляє прес-служба агентства, проведення повних перевірок 18 суб’єктів декларування розпочинається за інформацією, отриманою від фізичних та юридичних осіб, з повідомлень ЗМІ, у яких були наведені факти про можливе повідомлення у декларації недостовірних даних.

У НАЗК зауважують, що перевірка декларацій триватиме 60 календарних днів.

Єдиний реєстр електронних декларацій почав працювати восени минулого року. Система електронного декларування статків високопосадовцями є однією з вимог закону «Про запобігання корупції».