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17 Жовтень 2017, Київ 15:14
Новини | Події

НАЗК вирішило перевірити декларацію заступника голови фракції «Опозиційний блок» Воропаєва

Ілюстративне фото

Національне агентство з питань запобігання корупції вирішило перевірити декларації за 2015-2016 роки 22 людей, серед яких силовики, судді, чиновники і народний депутат, заступник голови фракції «Опозиційний блок» Юрій Воропаєв.

Як повідомляє прес-служба агентства, проведення повних перевірок 18 суб’єктів декларування розпочинається за інформацією, отриманою від фізичних та юридичних осіб, з повідомлень ЗМІ, у яких були наведені факти про можливе повідомлення у декларації недостовірних даних.

У НАЗК зауважують, що перевірка декларацій триватиме 60 календарних днів.

Єдиний реєстр електронних декларацій почав працювати восени минулого року. Система електронного декларування статків високопосадовцями є однією з вимог закону «Про запобігання корупції».

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