У Києві «бабине літо» триватиме тиждень – геофізична обсерваторія

У Києві почалося «бабине літо», воно триватиме тиждень, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

За даними спостережень, максимальна температура повітря після полудня 16 жовтня піднялась вище 15 градусів тепла, а середньодобова досягла 11 градусів.

За прогнозами Українського гідрометцентру, температура зростатиме орієнтовно до 20-21 градусів тепла.

У геофізичній обсерваторії зазначають, що найкоротшим за останні роки «бабине літо» було у 2014 році, коли воно тривало лише 6 днів – з 11 по 16 жовтня, а найдовшим у 2012 році – 13 днів – з 25 вересня по 7 жовтня.

Також синоптика Наталія Діденко повідомляла, що в Україні цього тижня очікується тепла погода на рівні близько 20 градусів тепла.