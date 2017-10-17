Гельсінська комісія США: Україна має продовжити реформи для подолання корупції

Корупція не дозволяє Україні стати повноцінною процвітаючою демократією і заважає їй боротися проти агресії Росії, йдеться в звіті Гельсінської комісії США (Комісії з безпеки і співробітництва в Європі). Дослідники заявляють, що головною причиною вкоріненої корупції в Україні є олігархічна модель управління.

«Олігархи захопили державу Україна, витіснивши некорумповані політичні партії і змагаючись один з одним, щоб розікрасти українські багатства», – йдеться в резюме звіту.

Гельсінська комісія США заявляє, що становленню цієї системи олігархічних змагань особливо сприяли відсутність реформ у перші роки незалежності України, що призвела до неповної економічної лібералізації, а також маніпуляції з ціною на газ, які дозволили олігархам накопичити статки, а Росії упродовж десятків років впливати на українську політику.

У звіті вказано, що нині Україна провела багато важливих реформ, які допомагають у боротьбі з корупцією, зокрема в енергетиці, фінансах та економіці. Проте гальмується судова реформа. Зокрема, Україну закликають якомога швидше створити антикорупційний суд, що стане фінальним елементом структури боротьби з корупцією.

Гельсінська комісія радить владі України за підтримки громадянського суспільства й міжнародної спільноти не втрачати темп реформ.

«Найважливіше, щоб Україна не допустила відхилення від курсу реформ. Зрештою, олігархи повинні бути перетворені з «придворних» на підприємців та бізнесменів, щоб, нарешті, припинити всеохопну інституційну корупцію. Потужне українське громадянське суспільство, зокрема незалежні засоби масової інформації, буде першорядним для таких реформ», – заявляють автори звіту.

У звіті також вказано, що надзвичайно важливо засуджувати будь-яку спробу обмежити чи зашкодити громадянському суспільству.

Комісія також закликала міжнародну спільноту підтримувати Україну в боротьбі проти корупції, яка може бути тривалою.