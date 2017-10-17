У Росії пропонують карати батьків за участь дітей у неузгоджених протестах

У Росії начальник Головного управління з протидії екстремізму МВС Тимур Валіулін пропонує карати батьків і вчителів підлітків, які беруть участь у неузгоджених політичних акціях. Таку заяву він зробив під час засідання Ради з прав людини при президенті Росії.

«Важлива проблема – участь молоді у неузгоджених вуличних акціях. Відсоток молодих людей, що беруть участь у несанкціонованих протестних заходах, зростає. Зменшення середнього віку учасників таких акцій насторожує», – зазначив Валіулін.

Щоб впоратися з ситуацією, за його словами, влада «повинні задуматися про можливості внесення поправок» у законодавство і притягувати до відповідальності «не тільки організаторів такого роду акцій, а й батьків школярів, які у них беруть участь, і педагогів навчальних закладів».

Про яке покарання може йтися Тимур Валіулін не уточнив. Але ще у травні голова Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко заявила, що неповнолітні не повинні брати участь у протестних акціях, особливо у несанкціонованих. І запропонувала «законодавчо припиняти подібну практику», зокрема законодавчо встановити заборону залучення дітей у масові акції протесту.