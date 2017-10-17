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17 Жовтень 2017, Київ 18:17
Новини | Міжнародні

Напади в Афганістані: щонайменше 71 людина загинула

Дим від вибуху у провінції Пактія, Афганістан, 17 жовтня 2017 року

Влада Афганістану повідомляє про загибель щонайменше 71 людини внаслідок двох нападів на урядові сили.

Угруповання «Талібан» взяло на себе відповідальність за напад на відділення поліції у південно-східному місті Гардез, столиці провінції Пактія, що межує з Пакистаном. Внаслідок цього нападу загинула 41 людина, зокрема керівник поліції провінції, ще 150 людей були поранені.

Ще 30 людей, серед яких цивільні і поліцейські, загинули, 10 були поранені внаслідок нападу у сусідній провінції Газні. У нападі влада також звинувачує талібів.

Міністерство внутрішніх справ Афганістану повідомило, що під час нападу на будівлю поліції в Гардезі двоє смертників підірвалися в автомобілях, начинених вибухівкою, а потім озброєні бойовики напали на установу.

У міністерстві додали, що бої тривали кілька годин, п’ятьох нападників вбили поліцейські.

Під час нападу в провінції Газні, за даними влади, бойовики підірвали автомобіль із вибухівкою поблизу штаб-квартири сил безпеки у районі Андар. У цей же час інші бойовики штурмували будівлю. Серед загиблих тут – 25 поліцейських і п’ятеро цивільних, повідомляє влада.

Пізно ввечері 16 жовтня внаслідок ймовірного удару американського безпілотника у пакистанському регіоні Куррам, частина якого межує з афганською Пактією, загинули 20 бойовиків.

За даними розвідки, це місце було центром діяльності мережі «Хаккані», яка є союзником афганських талібів.

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