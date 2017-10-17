Напади в Афганістані: щонайменше 71 людина загинула

Влада Афганістану повідомляє про загибель щонайменше 71 людини внаслідок двох нападів на урядові сили.

Угруповання «Талібан» взяло на себе відповідальність за напад на відділення поліції у південно-східному місті Гардез, столиці провінції Пактія, що межує з Пакистаном. Внаслідок цього нападу загинула 41 людина, зокрема керівник поліції провінції, ще 150 людей були поранені.

Ще 30 людей, серед яких цивільні і поліцейські, загинули, 10 були поранені внаслідок нападу у сусідній провінції Газні. У нападі влада також звинувачує талібів.

Міністерство внутрішніх справ Афганістану повідомило, що під час нападу на будівлю поліції в Гардезі двоє смертників підірвалися в автомобілях, начинених вибухівкою, а потім озброєні бойовики напали на установу.

У міністерстві додали, що бої тривали кілька годин, п’ятьох нападників вбили поліцейські.

Під час нападу в провінції Газні, за даними влади, бойовики підірвали автомобіль із вибухівкою поблизу штаб-квартири сил безпеки у районі Андар. У цей же час інші бойовики штурмували будівлю. Серед загиблих тут – 25 поліцейських і п’ятеро цивільних, повідомляє влада.

Пізно ввечері 16 жовтня внаслідок ймовірного удару американського безпілотника у пакистанському регіоні Куррам, частина якого межує з афганською Пактією, загинули 20 бойовиків.

За даними розвідки, це місце було центром діяльності мережі «Хаккані», яка є союзником афганських талібів.