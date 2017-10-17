МЗС Польщі викликало українського посла через меморіал Героям Карпатської України

У Міністерстві закордонних справ Польщі провели зустріч із послом України Андрієм Дещицею після відкриття на Верецькому перевалі меморіалу на честь стрільців Карпатської січі і напису на ньому про польських окупантів.

Як повідомляється на сайті МЗС Польщі, зустріч з українським послом відбулася 17 жовтня з ініціативи заступника міністра закордонних справ Бартоша Цихоцького.

Заступник голови МЗС Польщі висловив здивування щодо участі в урочистому відкритті цього меморіалу віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванни Климпуш-Цинцадзе й інших українських високопоставлених державних чиновників, а також почесної варти Збройних сил України.

У МЗС Польщі також вказали на розміщену на меморіалі табличку з написом: «Героям Карпатської України, розстріляним польськими та угорськими окупантами у березні 1939 року».

«Польща ніколи не окупувала України. Деякі території нинішньої Української держави входили до складу Республіки Польща на основі міжнародного права. Досі не було представлено жодного доказу на підтримку тези про масовий розстріл стрільців Карпатської січі у березні 1939 року, не кажучи вже про польську відповідальність за цей імовірний злочин», – заявили в МЗС Польщі.

15 жовтня на межі Львівської та Закарпатської областей (на Верецькому перевалі) відкрили меморіал Героям Карпатської України. У 1939 році на цьому перевалі польські прикордонники «Корпусу охорони пограниччя» розстріляли близько 600 полонених вояків, переважно вихідців із Галичини, оборонців Карпатської України, яка була проголошена у Хусті (Закарпаття) у березні 1939 року.