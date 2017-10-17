НАЗК: заява представника Transparency International Юрчишина щодо роботи агенції є маніпуляціями

Національне агентство з питань запобігання корупції заявляє, що коментарі виконавчого директора Transparency International Україна Ярослава Юрчишина щодо НАЗК є маніпуляціями.

У НАЗК вважають, що коментарі Юрчишина є «повідомленням спотвореного змісту».

«Посилаючись у своєму інтерв’ю на так звану «кулуарну інформацію», він подає оціночні і неперевірені судження, які жодним чином не можуть об’єктивно характеризувати ситуацію в НАЗК… висловлена інформація є суто приватною думкою Юрчишина і в цьому випадку не відповідає дійсності», – йдеться у заяві агентства.

НАЗК вважає подібні заяви «маніпуляцією свідомістю громадян з метою підриву довіри до органів державної влади, а саме антикорупційних органів».

Напередодні Ярослав Юрчишин в інтерв’ю агентству «Українські новини» заявив, що протягом року жодна з функцій НАЗК не виконувалася навіть на 50%. Він вважає, що існує номінальний контроль фінансів політичних партій, але істотних досягнень в цьому напрямку немає. Електронне декларування Юрчишин охарактеризував «реальним провалом».