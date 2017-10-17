Дніпро: суд відхилив клопотання фігурантів «справи терористів» про дорозслідування справи

Суд відхилив клопотання підозрюваних в скоєнні терактів у Дніпрі, яких судять понад 5 років, Віктора Сукачова та Віталія Федоряка про дорозслідування справи. Відповідне рішення у вівторок ухвалив Індустріальний районний суд Дніпра, де слухається справа.

У коментарі Радіо Свобода громадський захисник Віктора Сукачова, його батько Валерій Сукачов, зокрема, зазначив, що сторона захисту підсудних має намір звертатись до Європейського суду з прав людини, однак розгляд скарги може тривати довго.

На початку жовтня підозрювані в скоєнні терактів у Дніпрі Віктор Сукачов та Віталій Федоряк подали клопотання про дорозслідування справи. Вони вимагали від слідства перевірити інформацію про ймовірну причетність до вибухів у Дніпрі, які їм інкримінуються, жителя Дніпра Павла Лапшина, який зараз відбуває покарання через скоєння терактів у Великій Британії. Підсудні наполягали, аби були співставлені дані експертиз щодо вибухів, скоєних у Великій Британії, за які отримав покарання Павло Лапшин, та вибухів у Дніпрі 2011 та 2012 років, у скоєнні яких підозрюють їх самих.

27 квітня 2012 року в Дніпрі вздовж центрального проспекту сталося чотири вибухи, постраждала 31 людина. Генеральна прокуратура заявила про затримання чотирьох чоловіків, підозрюваних у скоєнні вибухів. За офіційною версією, мотив у них був корисливий: чоловіки вимагали 3,5 мільйона доларів США від держави. Серед затриманих були дніпровський політолог Віктор Сукачов і його знайомі Віталій Федоряк, Дмитро Рева, Лев Просвірнін. Їх також звинувачували у скоєнні ще 7-ми терактів у різних містах України. Пізніше, 2014 року, прокуратура відмовилось від обвинувачень щодо Дмитра Реви та Льва Просвірніна. Їх виправдали і випустили на волю. Суд над двома іншими фігурантами справи триває понад 5 років.

2013 року суд у Лондоні виніс вирок обвинуваченому в расистських злочинах українському аспіранту Павлу Лапшину – його засудили до довічного ув’язнення. Мінімальний термін, який він має провести за ґратами, – 40 років. Після цього терміну він зможе подати прохання про перегляд вироку. Аспірант, який перебував на стажуванні у Бірмінгемі, визнав себе винним у головних обвинуваченнях на його адресу. Йдеться про вбивство 82-річного пенсіонера-мусульманина та влаштуванні кількох вибухів біля мечетей у містечках поблизу Бірмінгема.

Павло Лапшин приїхав із Дніпра на стажування у Бірмінгем 24 квітня 2013 року, а вже 18 липня його заарештували, і через кілька днів офіційно оголосили йому звинувачення у злочинах, обтяжених расизмом і тероризмом.

2013 року поліція Дніпра повідомила, що раніше затриманий у Британії аспірант експериментував з вибуховими речовинами на батьківщині. 2010 року в себе в квартирі він проводив, як сам пояснив, «із науковою метою» досліди з хімічними матеріалами, пролунав вибух, пошкодило вікна та міжкімнатну перегородку. Потерпілих не було, тому кримінальної справи проти нього не стали порушувати.