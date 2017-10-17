У Києві під час обшуків вилучили боєприпаси – Аброськін

Заступник голови Нацполіції України В’ячеслав Аброськін повідомляє про вилучення під час обшуків у Києві зброї, боєприпасів і вибухівки.

«Обшуки ще тривають. Наголошую, що це – не останній крок Служби безпеки і Національної поліції, спрямований на недопущення заходів з дестабілізації ситуації в державі», – каже Аброськін.

За словами заступника голови СБУ Віктора Кононенка, вилучені предмети могли бути використані під час сьогоднішніх подій біля Верховної Ради, а також для дестабілізації ситуації.

«Ми чітко розуміємо, хто зробив цю «закладку» і хто мав намір придбати спецзасоби. Я вважаю, що у рамках кримінального провадження ці особи будуть ідентифіковані і їх вина буде доведена», – зазначив Кононенко.

17 жовтня, унаслідок сутичок на вулиці Грушевського у Києві постраждали четверо людей – один поліцейський і троє учасників мітингу. Як повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало, поліцейського госпіталізували і ще трьом цивільним надали медичну допомогу на місці.

Між учасниками мітингу і силовиками відбулися сутички. Це сталося на вулиці Грушевського після того, як активісти спробували пронести, минаючи рамки металошукача, намети до площі біля будівлі Верховної Ради. Згодом активісти таки пронесли намети і почали їх встановлювати.

У вівторок вранці кілька тисяч людей вийшли на мітинг біля Верховної Ради в Києві, вимагаючи скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і внести зміни до виборчого законодавства. За різними даними, учасників акції від двох до чотирьох тисяч. Акція все ще триває.

Напередодні один з ініціаторів акції Міхеїл Саакашвілі в ефірі Радіо Свобода заявив, що учасники мітингу налаштовані мирно. Урядовий квартал у центрі Києва від ранку перекритий і оточений правоохоронцями.