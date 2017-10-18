Іран готовий співпрацювати з нафтовими компаніями США – міністр

Іран готовий мати справу з американськими нафтовими компаніями, навіть якщо США забороняють їм працювати в країні, заявив 17 жовтня міністр нафти Ірану Біджан Зангане.

«Американські компанії можуть приходити до Ірану і отримувати користь. Президент Дональд Трамп не буде засмучений», – цитує слова Зангане сайт очолюваного ним міністерства.

Більшість країн скасували обмеження на співпрацю з нафтогазовими компаніями Ірану після підписання ядерної угоди 2015 року, але Сполучені Штати зберегли свої обмеження.

Президент США Дональд Трамп минулого тижня оголосив, що намагатиметься змінити ядерну угоду, та критикував європейців за участь у енергетичних проектах Ірану.

Від часу підписання угоди французький нафтовий гігант Total вийшов на ринок Ірану, а інші європейські та азійські нафтові компанії намагаються наслідувати цей приклад. Для великих нафтових компаній Іран пропонує одні з найбільших у світі нерозроблених запасів нафти і газу.