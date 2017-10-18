Внаслідок вибуху в Пакистані загинули щонайменше шестеро людей

Внаслідок вибуху в місті Кветта на південному заході Пакистану загинули щонайменше шість людей, серед яких троє співробітників сил безпеки країни. Ще 10 людей зазнали поранень, повідомили пакистанські чиновники та медики.

Вибух стався 18 жовтня на автошляху, була пошкоджена вантажівка, де перебували поліцейські.

Кветта – столиця багатої на природні ресурси провінції Белуджистан, яка межує з Афганістаном та Іраном. Провінція потерпає від міжрелігійної ворожнечі, нападів ісламістів та сепаратистських заворушень, що призвели до тисяч жертв від 2004 року.