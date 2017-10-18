У Пекіні розпочався з’їзд Комуністичної партії Китаю

Владна Комуністична партія Китаю (КПК) розпочала 18 жовтня з’їзд, який відбувається щоп’ять років.

Звертаючись до 2 тисяч 300 делегатів, голова КНР і генеральний секретар КПК Сі Цзіньпін заявив про відсутність планів щодо масштабних політичних реформ в однопартійній державі. Він також пообіцяв наступні заходи для відкритості другої за обсягом економіки світу.



Сі вказав на небезпеку сепаратизму, закликав скоротити бідність і продовжити кампанію «нульової толерантності» до корупції.

«Перспективи є яскравими, але виклики є небезпечними», – сказав голова КНР, посилаючись на збільшення розриву в доходах китайців, а також проблеми у сфері зайнятості, освіти та охорони здоров’я.

Він спрогнозував, що до 2050 року Китай стане сучасною соціалістичною «потужною силою», що має глобальний вплив.

З’їзд Комуністичної партії Китаю триватиме тиждень. Він має схвалити п’ятирічний план розвитку країни, а також визначити керівників на наступний термін. Сі Цзіньпін став керівником партії і держави в 2012 році, очікується, що він здобуде другий п'ятирічний термін на своїх посадах.