Конституційний суд Молдови: президент Додон не може блокувати призначення міністрів

Конституційний суд Молдови 17 жовтня ухвалив рішення, згідно з яким президент країни Ігор Додон не може блокувати заміну міністрів в уряді Молдови. Судді вказали, що останнє слово в заміні членів уряду належить прем’єр-міністру, повідомляє молдовська служба Радіо Свобода.

Раніше президент Додон відмовився прийняти пропозицію прем’єр-міністра Павела Філіпа щодо призначення міністром оборони Еугена Стурзи, пославшись на відсутність досвіду в кандидата.

Після оголошення рішення Конституційного суду Додон розкритикував його, заявивши, що це еквівалентне «узурпації влади в державі».

Уряд Молдови проєвропейський і прозахідний, але обраний наприкінці минулого року президент Ігор Додон, колишній голова Партії соціалістів, стоїть на проросійських позиціях і часто виступає всупереч позиції уряду і парламенту.