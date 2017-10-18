Лауреатом Букерівської премії став американський письменник Джордж Сондерс

Букерівську премію з літератури 2017 року отримав американський письменник Джордж Сондерс. Про це оголосили на церемонії в Лондоні 17 жовтня. Премію присудили за книжку «Лінкольн у бардо».

Виступаючи на церемонії, Сондерс заявив, що у США все частіше йдеться про необхідність захищати культуру і, на його думку, «присудження цієї премії і є проявом культури».

Грошова частина премії становить 50 тисяч фунтів стерлінгів.

Роман 58-річного американського письменника, який до цього був більш відомий своїми оповіданнями, став дослідженням проблеми смерті. У ній йдеться про те, як президент США Авраам Лінкольн приходить у 1862 році на могилу свого сина, який помер у віці одинадцяти років. Бардо – це проміжний стан між смертю і переродженням у буддистів.

Сондерс, який народився в Техасі, нині мешкає у Нью-Йорку.

Минулого року Букерівську премію отримав автор роману «Розпродаж» Пол Бітті, який став першим американським письменником, що здобув премію.

Букерівська премія – одна з найпрестижніших в англомовному світі літературних нагород вручається з 1969 року. До 2013 року на неї могли претендувати романи письменників з Великої Британії, Ірландії, країн Британської співдружності. Від 2014-го премію може отримати будь-яка опублікована у Великій Британії книжка, написана англійською мовою.

Існує також Міжнародна Букерівська премія, заснована 2004 року. Її вручають раз на два роки. Премія може бути присуджена як англомовному письменнику, так і автору, чиї твори перекладені англійською.