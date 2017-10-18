В Україні завтра очікується 18–24 градусів тепла – синоптик

В Україні завтра, 19 жовтня, сухо і ясно, у більшості областей вдень очікується температура повітря 18–24 градусів тепла. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

«Завтра, 19 жовтня, в Україні буде скрізь сухо та ясно, очікуються тумани. Завтра вся Україна також буде грітися на сонечку – у більшості областей вдень передбачається температура повітря 18–24 градуси», – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

За даними синоптика, у Києві завтра без опадів, температура повітря становитиме 16–18 градусів тепла.

20 жовтня почнеться похолодання, додала Діденко.

В Українському гідрометцентрі зазначають, що завтра вдень у більшості областей очікується температура 15–20 градусів, вночі – 6–11, у Києві – вдень 17–19 градусів.