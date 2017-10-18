Свідки в суді у «справі 26 лютого» заявили, що не бачили масових заворушень на мітингу 2014 року

У підконтрольному Кремлю Центральному районному суді Сімферополя на засіданні у «справі 26 лютого» свідки захисту заявили, що не спостерігали ознак масових заворушень під стінами Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року.

Свідками з боку захисту виступили кримськотатарські активісти Наріман Джелял, Еміне Авамілєва і Ленмар Юнусов.

Як повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії, засідання суду почалося із запізненням на 50 хвилин. Допитана в суді як свідок Еміне Авамілєва заявила, що не знайома з підсудними, на мітингу їх не бачила, масових заворушень під стінами парламенту не спостерігала. Також вона пояснила, що повідомлення про мітинг було подано своєчасно, співробітники правоохоронних органів жодних вимог організаторам масового заходу не висували.

Наріман Джелял у суді сказав, що «жодного злочинного плану масових заворушень не існувало», навпаки організатор заходу, Меджліс кримськотатарського народу, вжив «вичерпні заходи для підтримки громадського порядку». Також він пояснив, що не бачив масових підпалів, пошкодження майна та заподіяння шкоди здоров'ю, які є ознаками злочину «масові заворушення».

Такі ж по суті свідчення дав у суді свідок Ленмар Юнусов, повідомляє кореспондент Крим.Реалії.

Наступне засідання суду відбудеться в четвер 19 жовтня, о 10 годині ранку.

Фігуранти «справи 26 лютого» Мустафа Дегерменджі й Алі Асанов перебувають під домашнім арештом з 6 квітня 2017 року. Раніше обвинувачені перебували в Сімферопольському СІЗО.

У 2015 році на півострові почали судити групу кримськотатарських активістів за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України біля стін будівлі Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Їх звинувачують в участі в масових заворушеннях.

Пізніше суд розділив «справу 26 лютого» на дві: окремо ‒ щодо одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ахтема Чийгоза, і окремо щодо інших фігурантів процесу ‒ Алі Асанова, Мустафи Дегерменджі, Ескендера Кантемирова, Талята Юнусова, Ескендера Емірвалієва, Арсена Юнусова та Ескендера Небієва.

У вересні суд засудив Ахтема Чийгоза до восьми років ув'язнення за звинуваченням в «організації масових заворушень».