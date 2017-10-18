Омелян: суд підтвердив незаконність передачі «Укрзалізниці» до Мінекономрозвитку

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляє, що суд підтвердив незаконність передачі компанії «Укрзалізниця» до Мінекономрозвитку.

«Сьогодні Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив незаконність передачі ПАТ «Укрзалізниця» з підпорядкування Мінінфраструктури до Мінекономрозвитку», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, апеляційні скарги КМУ і Мінекономрозвитку суд залишив без задоволення.

18 січня Кабінет міністрів вивів «Укрзалізницю» з підпорядкування Міністерства інфраструктури і передав в управління уряду.