На Харківщині зафіксували спалах вірусного гепатиту – лабораторний центр МОЗ

У Харківській області у селищі Андріївка зафіксували спалах вірусного гепатиту.

Як повідомляє прес-служба Харківського обласного лабораторного центру МОЗ України, протягом 12- 17 жовтня серед жителів Андріївка зареєстровано 7 випадків інфекційних захворювань, зокрема 2 дитини.

«Попередній діагноз – вірусний гепатит. Четверо захворілих з одного сімейного вогнища. Хворих госпіталізували до інфекційного відділення лікарні», – йдеться у повідомленні.

Під час проведення епідеміологічного розслідування фахівці відібрали проби питної води для лабораторного дослідження, тривають протиепідемічні заходи.

Вірусний гепатит – це збірна назва інфекційних захворювань, повільно прогресуючих і викликають запалення тканин печінки людини