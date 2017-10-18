Порошенко готовий особисто зустрітися з Найємом, про інших учасників зустрічі не йшлося – АП

Президент України Петро Порошенко готовий особисто зустрітися з учасником акції протесту біля будівлі Верховної Ради, народним депутатом від фракції «Блок Петра Порошенка» Мустафою Найємом.

«До приймальні президента України звернувся народний депутат Мустафа Найєм. Петро Порошенко підтвердив, що готовий зустрітися з ним віч-на-віч. Про інших учасників зустрічі не йшлося», – повідомили в прес-службі Адміністрації президента України.

Раніше сьогодні Мустафа Найєм заявив, що він та деякі народні депутати в середу ввечері мають намір піти до президента України Петра Порошенка й дізнатися в нього терміни подання законопроекту про створення Антикорупційного суду до Верховної Ради.

Кілька тисяч людей вранці 17 жовтня вийшли на мітинг біля Верховної Ради в Києві, вимагаючи скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і внести зміни до виборчого законодавства. Частина учасників акції залишилася біля Верховної Ради. Мітингувальники встановили намети.

Як повідомляв голова Верховної Ради Андрій Парубій, питання депутатську недоторканність і змін до виборчого законодавства депутати розглядатимуть після медичної реформи. Сьогодні протягом дня парламент розглядав поправки до законопроекту №6327 про державні фінансові гарантії надання медичних послуг і лікарських засобів і встиг розглянути 788 поправок зі 893 внесених.