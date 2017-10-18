У Пакистані арештували мусульманського клірика за підозрою до вбивства моделі

Поліція у Пакистані повідомляє про арешт мусульманського клірика за підозрою у причетності до вбивства блогерки і моделі Канділ Балох.

Дівчину задушили у липні минулого року у місті Мултан після того, як вона оприлюднила у Facebook пікантні фото з муфтієм Абдулом Каві.

У вбивстві Канділ Балох звинуватили її брата Мухаммада Васіма. Його справа наразі розглядається у місцевому суді.

За повідомленням поліції, мусульманського клірика Мухаммада Фахада арештували, коли він намагався покинути Мултан. Слідчі виявили у телефоні ще одного брата Балох дзвінки Фахада у час вбивства дівчини.

Вбивство Канділ Балох є так званим «вбивством честі».

У жовтні 2016 року парламент Пакистану ухвалив закон, який посилює відповідальність за такі вбивства.

За інформацією Комісії з прав людини у Пакистані, у 2015 році у цій країні проти жінок було вчинено понад тисячу так званих «злочинів честі».