Мінсоцполітики розглядає питання збільшення виплат для переселенців – Шамбір

Міністерство соціальної політики України розглядає питання підвищення виплат вимушеним переселенцям з непідконтрольних українській владі територій Донецької і Луганської областей та Криму. Про це в ефірі Радіо «Донбас.Реалії» заявив заступник міністра соціальної політики України Микола Шамбір.

«Ми розглядаємо питання про невелике підвищення виплат на наступний рік. На скільки це вдасться, це питання бюджету наступного року», – сказав він.

Станом на 2 жовтня 2017 року, за даними Мінсоцполітики, зареєстровані 1 596 644 переселенців з Донбасу і Криму, отримувачам надано допомоги на 2, 1 мільярда гривень.

Після анексії Криму у квітні 2014 року на частині Донбасу розпочався збройний конфлікт. 20 лютого 2014 року Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Україна і Захід також звинувачують Росію у підтримці проросійських бойовиків на Донбасі. Москва всі звинувачення відкидає.