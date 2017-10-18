Росія: Ксенія Собчак оголосила про участь у президентських виборах

Телеведуча Ксенія Собчак офіційно оголосила про плани балотуватися на посаду президента Росії у 2018 році.

Собчак зазначила, що вже 5 років разом з опозиціонерами і «десятками тисяч інших людей» виходить на мітинги і вимагає змін, однак цього не відбуваються. «Злодії і корупціонери продовжують брехати, можновладці – красти», – заявила Собчак.

За її словами, своєю участю у президентських виборах вона хоче повернути можливість проголосувати «проти всіх». «Ксенія Собчак – кандидат проти всіх», – заявила телеведуча.

(Відео користувача YouTube Ksenia Sobchak)

Про те, що Ксенія Собчак може висунути свою кандидатуру на посаду президента, стало відомо на початку вересня. За даними ЗМІ, вона балотуватиметься за згодою адміністрації президента Росії Володимира Путіна. Сама Собчак відкинула домовленості з Кремлем.

Опозиціонер Олексій Навальний, який також має намір брати участь у виборах президента, розкритикував Ксенію Собчак, назвавши її «карикатурним ліберальним кандидатом». Вона у відповідь звинуватила Навального у розколі опозиції, запропонувавши при цьому «об’єднати зусилля».

У Кремлі заявили, що намір Собчак брати участь у виборах «повністю підпадає під положення Конституції». Речник президента Росії Дмитро Пєсков в ефірі «Дождя» назвав телеведучу «талановитою людиною».