Парламент Франції розширив повноваженнями силовиків

Сенат Франції 18 жовтня ухвалив новий антитерористичний закон, який передбачає надання ширших повноважень силовикам. Це відбулося у час, коли у країні збігає термін надзвичайного стану.

Документ зокрема передбачає проведення обшуків і взяття під домашній арешт без отримання судового дозволу.

За ухвалення законопроекту проголосували 244 депутати, проти – 2.

Минулого тижня його схвалила Національна асамблея, нижня палата парламенту Франції.

Закон закріплює деякі з виняткових заходів, що містяться у пунктах надзвичайного стану, запровадженому після паризьких нападів. Найжорсткіші його положення щорічно переглядатимуться парламентом, а у кінці 2020 року їхня дія буде припинена.

Правозахисна організація Human Rights Watch розкритикувала документ, назвавши його «нормалізацією надзвичайних повноважень». Минулого місяця експерти ООН висловили свої застереження щодо цього у листі до уряду Франції.

Надзвичайний стан у Франції запровадили у листопаді 2015 року після нападів у Парижі, у результаті яких загинули 130 людей. Його дію продовжували шість разів. Наразі термін надзвичайного стану у Франції збігає у кінці жовтня.