Відкрити списки, щоб «закрити» політичну корупцію – ранковий ефір Радіо Свобода

Скільки українців і для чого скористалися безвізом за чотири місяці?

Навіщо виборцям відкриті списки кандидатів у депутати?

Чому Держстат повідомляє про скорочення безробіття в Україні?

На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Олександр Лащенко і гості студії: помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян, виконавчий директор ГО «Європа без бар’єрів» Ірина Сушко; народний депутат Віктор Чумак, виконавчий директор Українського незалежного центру політичних досліджень Світлана Конончук; економіст Євген Олейніков, провідний експерт ринку праці Сергій Марченко.