Киргизстан і Казахстан домовились щодо пропуску на кордоні після кількох днів черг

Прем’єр-міністри Казахстану і Киргизстану Бакитжан Сагінтаєв і Сапар Ісаков домовилися у середу в Астані про забезпечення з 19 жовтня «пріоритетного порядку перетину державного кордону» між країнами. За повідомленнями, пріоритетність у перетині кордону поширюється на фізичних осіб з особистим багажем, автотранспортні засоби, що здійснюють регулярні пасажирські перевезення, легковий автотранспорт і порожні вантажівки.

Повідомляється, що угода була ухвалена після того, як Киргизстан направив комюніке до Світової організації торгівлі зі скаргою на Казахстан, який не пропускає киргизькі вантажівки і громадян, зокрема на прикордонному переході «Кордай».

У заяві Киргизстану йшлося, що казахстанські прикордонники перевіряють киргизькі вантажі, а через прикордонні обмеження майже вдвічі скоротився обсяг торгівлі між країнами. Цього тижня на автомобільних переходах на киргизстанській стороні в черзі на перетин кордону скупчилися сотні фур.

Посилені прикордонні перевірки з боку Казахстану відбулися на тлі суперечностей після того, як президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв звинуватив Казахстан у втручанні в президентську виборчу кампанію в Киргизстані і розкритикував президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва за його «давнє» правління. У Казахстані вплив на вибори у Киргизстані, що відбулися 15 жовтня, заперечили.

Атамбаєв 18 жовтня сказав, що «ймовірно» зайшов надто далеко, критикуючи Назарбаєва, який при владі у Казахстані від моменту розпаду Радянського Союзу в 1991 році.

Прем’єр-міністр Казахстану Бакитжан Сагінтаєв після переговорів з колегою із Киргизстану напередодні заявив: Нурсултан Назарбаєв вважає, що відносини між двома країнами повинні стати «прикладом ефективної і взаємовигідної співпраці в регіоні».