Щонайменше 43 військових загинули через напад талібів на військову базу в Афганістані

Щонайменше 43 військових загинули і 9 були поранені 19 жовтня в результаті нападу талібів на військову базу в південній провінції Афганістану Кандагар, повідомили у Міноборони країни.

Згідно з повідомленням, шестеро військових зникли безвісти після нападу в районі Майванд.

Місцеві співробітники служби безпеки заявили, що бойовик-смертник підірвав автомобіль, начинений вибухівкою, неподалік бази, перед тим, як кілька бойовиків почали напад на об’єкт.

Військовий чиновник на правах анонімності заявив, що бойовикам не вдалося захопити базу, оскільки на місце події прибуло підкріплення. Є окремі повідомлення про двох бойовиків-смертників.

Відповідальність за напад взяли на себе таліби.

Уряд в Кабулі намагається перемогти бойовиків після виходу більшості сил НАТО з Афганістану в 2014 році.