У четвер Рада працюватиме із законопроектами щодо медичної, виборчої реформи та недоторканності

Верховна Рада під час засідання у четвер планує продовжити розгляд законопроектів щодо реформи охорони здоров’я, змін до виборчого законодавства, а також розглянути питання про зняття депутатської недоторканності. Це випливає із порядку денного на 19 жовтня.

Як йдеться у Twitter-повідомленні парламенту, у планах народних обранців – з 11:00 провести голосування щодо медичної реформи, з 12:30 – розглянути питання щодо недоторканності, а з 16:00 – розглянути виборчу реформу (три проекти законів про вибори народних депутатів і два проекти виборчих кодексів).

Разом з тим у порядку денному на четвер немає питання про розгляд у першому читанні проекту державного бюджету на 2018 рік. За процедурою, парламент повинен розглянути це питання і ухвалити відповідне рішення щодо нього до 20 жовтня.

Вранці під стінами Верховної Ради знову зібралися активісти, декотрі провели там ніч. Повідомлень про правопорушення не було.

Напередодні через сутички біля парламенту були затримані 11 людей, яких потім звільнили. У Нацполіції зазначили, що конфлікт стався після того, як правоохоронці повернули частину щитів, захоплених мітингувальниками у Нацгвардії 17 жовтня. Того дня кілька тисяч людей вийшли на мітинг під Раду, вимагаючи скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і внести зміни до виборчого законодавства. В результаті сутичок під час акції постраждали чотири людини, зокрема працівник поліції. Тоді правоохоронці нікого не затримували. Частина учасників акції залишилася біля парламенту, встановивши намети.