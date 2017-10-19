Парламент почав розглядати питання недоторканності депутатів

Верховна Рада України почала розглядати питання про внесення до порядку денного і направлення до Конституційного суду України законопроектів, які стосуються скасування депутатської недоторканності.

О 12:45, після перерви, парламент почав розглядати внесені до порядку денного законопроекти «Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)». Два із цих документів подані президентом, ще один – народними депутатами. У президентському законопроекті, зокрема, пропонується викласти статтю 80 у такій редакції: «Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп». Президент також пропонує, що ці зміни набрали чинності з 1 січня 2020 року.

Скасування депутатської недоторканності є однією з вимог мітингувальників, які третій день проводять акцію протесту біля будівлі парламенту.

Депутатська недоторканність прописана у Конституції України, у статті 80: «Народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність. Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп. Народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані».

Відповідно до чинного законодавства, законопроект про внесення змін до Конституції України розглядається Верховною Радою України за наявності висновку Конституційного суду України. Такий законопроект схвалений конституційною більшістю, вважається прийнятим, якщо на наступній черговій сесії Верховної Ради за нього проголосувало не менш як дві третини від конституційного складу парламенту.