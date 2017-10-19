Адвокат Януковича заявляє, що в Росії йому не вдалося зустрітися з підзахисним

Державний адвокат екс-президента Віктора Януковича Максим Герасько заявляє, що йому не вдалося зустрітися зі своїм підзахисним. Про це він заявив в Оболонському районному суді Києва, який розглядає справу Віктора Януковича.

За словами адвоката, він не зміг зустрітися з екс-президентом у Ростові-на-Дону, оскільки охоронці йому сказали, що Януковича немає вдома, він кудись поїхав.

Герасько також попросив суд відшкодувати витрати на поїздку до Ростова.

Крім того, адвокат попросив суд оголосити перерву в засіданні, щоб ще раз спробувати зустрітися з Януковичем у Ростові-на-Дону. Суд це клопотання не задовольнив.

Оболонський районний суд Києва наприкінці червня перейшов до заочного розгляду справи за обвинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича.

Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року.

Екс-президент України, який втік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає.