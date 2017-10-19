Прокуратура: іноземні літаки повітряний простір із Кримом порушили 13 тисяч разів

Прокуратура Криму при Генпрокуратурі заявляє, що іноземні літаки приблизно 13 тисяч разів порушили повітряний простір України, здійснюючи регулярні міжнародні рейси на територію анексованого Криму. Про це повідомляє прес-служба відомства з посиланням на результати досудового розслідування.

«Щодо здійснення екіпажами іноземних повітряних суден регулярних міжнародних рейсів на тимчасово окуповану територію, під час досудового розслідування було встановлено приблизно 13 тисяч порушень повітряного простору України», – йдеться в повідомленні.

У вересні Господарський суд Київської області задовольнив позов прокуратури Автономної Республіки Крим і оштрафував на 10 мільйонів гривень російську авіакомпанію, яка здійснює щоденні польоти до анексованого Криму.

Російські авіакомпанії систематично порушують українське законодавство, здійснюючи рейси через закритий повітряний простір над Кримом. Згідно з відкритими джерелами, на анексований півострів, зокрема, літають рейси компаній «Nordwind Airlines», «Аэрофлот», «Россия», «Уральские Авиалинии», «Глобус», «S7 Airlines», «ВИМ-Авиа», «ЮВТ», «Red Wings», «Ikar (Pegas)».

Російська авіакомпанія «ВИМ-Авиа» з 1 жовтня припинила польоти на регулярній основі до Сімферополя й Сочі.

Після анексії півострова Росією в березні 2014 року кримські аеропорти були закриті рішенням уряду України. Будь-які польоти туди і звідти є порушенням законів України та міжнародних правил, і тому авіакомпанії можуть потрапити під санкції з боку України та Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО).

Наразі авіапольоти до Криму здійснюють лише російські авіакомпанії.